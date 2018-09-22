«Переважно, профанація»: Клімкін розкритикував переговори у Мінську



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

«Ніякого Мінського формату нема, є мінський майданчик», пояснив Клімкін

Голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що те, що відбувається зараз на переговорах у Мінську переважно є профанацією.

Про це Клімкін сказав в інтерв'ю Радіо НВ

«Ніякого Мінського формату нема, є мінський майданчик. Те, що відбувається у Мінську на сьогодні, - це, в основному, профанація. За виключенням мінімально можливого обговорення питань безпеки, питань звільнення заручників, якісь питання, які пов'язані з гуманітарними дуже людськими речами про те, як допомогти нашим громадянам на окупованих територіях», - сказав міністр.

Як відомо, чергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулося у Мінську в середу, 19 вересня.

Прес-секретар представника країни в Тристоронній контактній групі з Донбасу Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що «вибори» бойовиків ставлять під загрозу весь Мінський процес.

Також Ірина Геращенко розповіла, як Гризлов у Мінську наполягав на «виборах глав республік».

Також перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що Україна у 2018 році не просунулася ні на крок в мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона підкреслила, що головною причиною невдалих переговорів є деструктивна позиція РФ і терористичних «ДНР» та «ЛНР».