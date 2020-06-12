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    Новини

    Київ збільшив кількість тестувань на Covid-19

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    Київ збільшив кількість тестувань на Covid-19

    Показник тестування киян на коронавірус перевищує норму в 6 разів

    Показник тестування киян на коронавірус перевищує норму в 6 разів та становить понад 72 тести на 100 тисяч мешканців міста при нормі не менше 12 на 100 тисяч населення. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «Ми збільшили кількість тестувань на Covid-19. І не тому, що раніше не було тест-систем. А тому що все більше людей звертаються до медиків із симптомами коронавірусу та запаленням легенів», - сказав Кличко.

    «Тільки «Київський лабораторний центр МОЗ України» зробив майже 35 тисяч досліджень ПЛР-тестів», - повідомив він.

    Мер додав, що також дослідження ПЛР-тестів роблять ще в 4 комунальних медзакладах та в приватних клініках і державних медичних установах.

    Зокрема, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 21 тисячу зразків біоматеріалу для дослідження.

    «Показник тестування в столиці сьогодні - найвищий в Україні і становить понад 72 тести на 100 тисяч мешканців міста», - підкреслив Кличко.

    Нагадаємо, станом на ранок 12 червня, у Києві підтверджено 3766 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 95 осіб. 

    У Києві виявили випадки захворювання на коронавірус у персоналу ресторанів. Загалом вірус зафіксували у 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

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