Головна Новини
search button user button menu button

Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті

«Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні»

Перша група українських ветеранів і ветеранок завершила Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – першу міжнародну лідерську програму Фонду Віктора Пінчука, що відбулася у Yale Jackson School of Global Affairs наприкінці квітня 2026 року. Учасники упродовж п’яти днів працювали над темами лідерства, міжнародних відносин, комунікації та ролі ветеранів у суспільстві, глобальних викликів та ролі України у світі. 

До програми в Єльському університеті долучилися провідні світові викладачі та експерти, серед яких Тімоті Снайдер, Роберт Маллі, Емма Скай, Юваль Бен-Давід та інші. Формат поєднав лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення.

Керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко повідомила, що пілотний етап програми успішно завершено, а наступна хвиля стартує наприкінці 2026 року. Набір учасників оголосять уже цього літа.

«Наше завдання – не лише дати знання, а сприяти їх осмисленню та практичному застосуванню в українському контексті – у війську, державі та суспільстві. Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні», – зазначила Світлана Гриценко.

У програмі взяли участь 15 українських ветеранів і ветеранок. Це, зокрема, Катерина Луцик, ветеранка десантно-штурмових військ, Дмитро Фінашин, колишній снайпер та розвідник, радник Міністра внутрішніх справ України  з питань ветеранської політики, Герой України, Єгор Фірсов, заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен» 3-го Армійського корпусу.

Учасники першої хвилі зазначають, що програма допомогла їм глибше осмислити сучасне лідерство, роль ветеранів у розвитку країни та отримати практичні інструменти для роботи в суспільстві, державному секторі й війську.

UVLPперша міжнародна лідерська програма Фонду Віктора Пінчука для українських ветеранів і ветеранок, створена для розвитку їхнього потенціалу через доступ до освітніх практик світового рівня. Упродовж двох десятиліть Фонд підтримує розвиток нового покоління лідерів через такі програми, як лідерські семінари Aspen, найбільшу стипендіальну програму в Україні Завтра.UA та міжнародну програму WorldWideStudies. UVLP доповнює також ініціативи Віктора та Олени Пінчуків, орієнтовані на ветеранів та військових: Recovery – мережу інноваційної фізичної реабілітації військових і ветеранів; Повернення – програму підтримки психічного здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; а також ініціативу Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними високопосадовцями.
Теги: Віктор Пінчук благодійність ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда CS Gladiator отримала від Буданова мікроавтобус для поїздок на змагання
Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова
1 травня, 17:05
Весь процес відбувається онлайн і не потребує жодних додаткових довідок чи відвідування установ
Ветерани можуть оформити автоцивілку безплатно: що для цього потрібно
Вчора, 19:52
У компанії наголошують: реінтеграція розглядається значно ширше, ніж просто працевлаштування
«Метінвест» розвинув унікальну екосистему реінтеграції ветеранів: деталі
5 травня, 12:32
Нестерова розповіла, що свій шлях трансгендерного переходу розпочала з отримання медичного діагнозу F64.0 (трансексуалізм)
Зміна статі за 10 місяців: ветеранка розповіла про процедуру й труднощі
4 травня, 20:00
Олександр Будько з принцом Гаррі
Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)
24 квiтня, 12:54
Ворог намагається посилити тиск на населення, що опинилося в окупації
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
24 квiтня, 08:19
Кабмін оновив е-посвідчення ветерана
Уряд запустив низку онлайн-послуг для ветеранів
22 квiтня, 20:34
Понад 60 тисяч ветеранів уже отримують дострокову пенсію за віком
Пенсія після фронту: чи може ветеран прожити на державну підтримку
13 квiтня, 10:58
Руслан опановує фах хорунжого та тактичну медицину, щоб продовжувати бути корисним
Як живе 20-річний ветеран без чотирьох кінцівок після скандалу з банком: Руслан Книш розповів про свій побут та плани
11 квiтня, 18:15

Новини

Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Сьогодні, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua