Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті

«Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні»

Перша група українських ветеранів і ветеранок завершила Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – першу міжнародну лідерську програму Фонду Віктора Пінчука, що відбулася у Yale Jackson School of Global Affairs наприкінці квітня 2026 року. Учасники упродовж п’яти днів працювали над темами лідерства, міжнародних відносин, комунікації та ролі ветеранів у суспільстві, глобальних викликів та ролі України у світі.

До програми в Єльському університеті долучилися провідні світові викладачі та експерти, серед яких Тімоті Снайдер, Роберт Маллі, Емма Скай, Юваль Бен-Давід та інші. Формат поєднав лекції, практичні сесії та інтерактивні обговорення.

Керівниця програми Ukrainian Veterans Leadership Program Фонду Віктора Пінчука Світлана Гриценко повідомила, що пілотний етап програми успішно завершено, а наступна хвиля стартує наприкінці 2026 року. Набір учасників оголосять уже цього літа.

«Наше завдання – не лише дати знання, а сприяти їх осмисленню та практичному застосуванню в українському контексті – у війську, державі та суспільстві. Українські ветерани вже сьогодні довели свою ефективність і в майбутньому залишатимуться лідерами змін в Україні», – зазначила Світлана Гриценко.

У програмі взяли участь 15 українських ветеранів і ветеранок. Це, зокрема, Катерина Луцик, ветеранка десантно-штурмових військ, Дмитро Фінашин, колишній снайпер та розвідник, радник Міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики, Герой України, Єгор Фірсов, заступник командира 21-го полку безпілотних систем «Кракен» 3-го Армійського корпусу.

Учасники першої хвилі зазначають, що програма допомогла їм глибше осмислити сучасне лідерство, роль ветеранів у розвитку країни та отримати практичні інструменти для роботи в суспільстві, державному секторі й війську.