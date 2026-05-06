Ветерани можуть оформити автоцивілку безплатно: що для цього потрібно
Мінветеранів: 50% вартості поліса компенсує держава, ще 50% – страхова компанія як знижку
Ветерани і ветеранки можуть оформити обов'язкове страхування автомобіля без жодних власних витрат – через поєднання державної компенсації та знижки від страховика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Як працює механізм
Схема покриття вартості поліса проста: 50% сплачує держава у вигляді компенсації, решту 50% – страхова компанія як знижку. У результаті ветеран або ветеранка фактично не витрачає власних коштів на оформлення автоцивілки.
Хто має право на компенсацію
Скористатися програмою можуть ті, хто відповідає одночасно таким умовам:
- має посвідчення ветерана в застосунку «Дія» – учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
- досяг повноліття;
- має верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- уклав договір автоцивілки із застосуванням ветеранської пільги;
- не використовує транспортний засіб для комерційної діяльності;
- керує автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт.
Покрокова інструкція
Весь процес відбувається онлайн і не потребує жодних додаткових довідок чи відвідування установ:
- відкрийте застосунок «Дія»;
- перейдіть у розділ «Ветеран PRO»;
- оберіть послугу «Компенсація автоцивілки»;
- оберіть або створіть «Дія.Картку» для зарахування коштів;
- дочекайтеся результату – усі дані перевіряються автоматично.
Що важливо знати
З початку реалізації програми нею вже скористалися десятки тисяч ветеранів і ветеранок. Виплати за новими зверненнями тривають. Якщо строк дії вашого поліса вже завершився або завершується найближчим часом – подати заявку все одно можна. Термін подання заяв продовжено, зокрема для договорів, укладених на початку 2025 року. Подання за такими полісами буде доступне після завершення технічного доопрацювання системи.
