Ветерани можуть оформити автоцивілку безплатно: що для цього потрібно

Мінветеранів: 50% вартості поліса компенсує держава, ще 50% – страхова компанія як знижку

Ветерани і ветеранки можуть оформити обов'язкове страхування автомобіля без жодних власних витрат – через поєднання державної компенсації та знижки від страховика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Як працює механізм

Схема покриття вартості поліса проста: 50% сплачує держава у вигляді компенсації, решту 50% – страхова компанія як знижку. У результаті ветеран або ветеранка фактично не витрачає власних коштів на оформлення автоцивілки.

Хто має право на компенсацію

Скористатися програмою можуть ті, хто відповідає одночасно таким умовам:

має посвідчення ветерана в застосунку «Дія» – учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

досяг повноліття;

має верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

уклав договір автоцивілки із застосуванням ветеранської пільги;

не використовує транспортний засіб для комерційної діяльності;

керує автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт.

Покрокова інструкція

Весь процес відбувається онлайн і не потребує жодних додаткових довідок чи відвідування установ:

відкрийте застосунок «Дія»;

перейдіть у розділ «Ветеран PRO»;

оберіть послугу «Компенсація автоцивілки»;

оберіть або створіть «Дія.Картку» для зарахування коштів;

дочекайтеся результату – усі дані перевіряються автоматично.

Що важливо знати

З початку реалізації програми нею вже скористалися десятки тисяч ветеранів і ветеранок. Виплати за новими зверненнями тривають. Якщо строк дії вашого поліса вже завершився або завершується найближчим часом – подати заявку все одно можна. Термін подання заяв продовжено, зокрема для договорів, укладених на початку 2025 року. Подання за такими полісами буде доступне після завершення технічного доопрацювання системи.

Автоцивілка – обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Поліс покриває витрати, пов'язані із заподіянням шкоди третім особам у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, «Главком» писав, що Рада ухвалила закон про компенсації на автоцивілку, а також що оформлення європротоколу тепер можливе через застосунок «Дія».