Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як живе 20-річний ветеран без чотирьох кінцівок після скандалу з банком: Руслан Книш розповів про свій побут та плани

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як живе 20-річний ветеран без чотирьох кінцівок після скандалу з банком: Руслан Книш розповів про свій побут та плани
Руслан опановує фах хорунжого та тактичну медицину, щоб продовжувати бути корисним
фото: скріншот із відео

Сьогодні боєць чекає на рішення щодо складного протезування у США

Україну сколихнув інцидент у відділенні банку, де 20-річному ветерану Руслану Книшу відмовили у відновленні картки для виплат. Причина виявилася цинічною: за протоколом клієнт мав тримати картку біля обличчя для фотопідтвердження. У Руслана немає обох рук та ніг. «Як будуть протези – тоді отримаєте», – почув боєць у відповідь від менеджера. Проте за межами банківського скандалу стоїть набагато глибша історія хлопця, який із дитинства звик боротися не лише з ворогами, а й із байдужістю найближчих. Як інформує «Главком», про своє важке дитинство та те, як живе сьогодні, Руслан Книш розповів у програмі «Я не забуду».

Дитинство як підготовка до виживання

Доля Руслана з самого початку була непростою. Родом він із міста Селидове, що на Донеччині. Біологічні батьки залишили його в дитячому будинку, а в три роки хлопчика всиновили. Проте справжнього родинного тепла він так і не пізнав. За словами Руслана, методи виховання в сім’ї базувалися на домашньому насильстві, а його ідеологічні погляди та захоплення літературою називали «дичиною».

У 18 років, через постійні конфлікти та фізичне насильство, хлопець втік із дому. Ночував у полях та покинутих будівлях Покровська, поки військові не допомогли йому відновити документи. Саме тоді Руслан прийняв остаточне рішення – іти в армію.

«Для мене війна почалася ще у 2019 році, коли я ідентифікував себе як українець. Я став на шлях боротьби, бо розумів: якщо ми дамо слабину, це буде наша остання визвольна війна», – згадує боєць.

П’ять поранень і день, що «змінив комплектацію»

Попри юний вік, Руслан став досвідченим воїном у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Він пережив п’ять поранень. Останнє сталося 27 жовтня під час штурму під Нью-Йорком. Дрон-камікадзе влучив прямо в ноги.

Руслан прийшов до тями лише через два тижні у госпіталі. Усвідомлення того, що він втратив усі чотири кінцівки, було важким, але не зламало його. Найболючішим ударом стала реакція мами. Коли вона приїхала до нього, то замість підтримки творчих планів сина заявила: «Ти насамперед інвалід, тобі всі винні». Після цього Руслан припинив спілкування з нею.

Нова реальність: лекції, реабілітація

Сьогодні Руслан живе у госпіталі. Його день щільно розписаний. Підйом о 7:00, потім фізичка терапія, де він вчиться тримати баланс на куксах. Також ветеран готує лекції для молодих бійців («центурят»).

Руслан не збирається йти на «пенсію». Він опановує фах хорунжого та тактичну медицину, щоб продовжувати бути корисним. Каже з гумором: «Я буду найдорожчим роботизованим комплексом у бригаді». Поруч із ним сьогодні – патронатна служба та побратими. Також ветеран чекає на рішення щодо складного протезування у США. Він продовжує писати документальний твір про своє рідне Селидове та вірить: кожен фініш – це лише новий старт.

Нагадаємо, Приватбанк опинився у центрі гучного скандалу через відмову у видачі банківської картки пораненому захиснику. Як повідомила командирка Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова, причиною відмови стала фізична неможливість воїна виконати процедуру ідентифікації.

Інцидент стався в одному з київських відділень банку на проспекті Берестейському. 20-річний солдат Руслан Книш, який внаслідок боїв на Харківщині втратив усі чотири кінцівки, звернувся до установи для відновлення картки, на яку мають надходити державні виплати. Проте менеджер банку зажадав, щоб клієнт особисто тримав пластикову картку біля обличчя для обов’язкового фото. Попри очевидну відсутність рук у ветерана, персонал заявив, що передавати картку супроводжуючій особі заборонено правилами.

20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
20-річний солдат втратив усі чотири кінцівки внаслідок боїв на Харківщині
фото: Faceboo/Олена Толкачова

Єдиним варіантом, який запропонували в банку, було оформлення довіреності на іншу особу. Толкачова наголосила, що через таку бюрократію боєць залишився без доступу до власних коштів і був готовий чекати на протезування місяцями, щоб нарешті отримати допомогу від держави.

Після розголосу ситуації Приватбанк визнав дії працівників неприпустимими. Прессекретар установи Олег Серга заявив, що банк вже розпочав внутрішнє розслідування та перепросив за інцидент. У банку пообіцяли особисто забезпечити доставку всіх необхідних карток клієнту в найкоротші терміни та переглянути внутрішні процедури, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Згодом стало відомо, що Приватбанк готовий оплатити лікування і протезування 20-річному військовому з ампутаціями, якому раніше було відмовлено у видачі банківської картки.

Читайте також:

Теги: історія війна ветеран документи військові Приватбанк солдат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua