«Метінвест» розвинув унікальну екосистему реінтеграції ветеранів: деталі

80% демобілізованих співробітників «Метінвесту» повертаються на роботу після служби

Група «Метінвест» впровадила комплексну екосистему реінтеграції ветеранів, яка охоплює психологічну підтримку, допомогу сім’ям і професійну адаптацію. Завдяки цьому близько 80% демобілізованих співробітників повертаються на роботу після служби, кажуть у компанії. 

За словами директорки зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом компанії Тетяни Петрук, масштаб програми визначається також кількістю залучених до війська працівників: наразі понад 8 тисяч співробітників компанії служать у ЗСУ, а загалом з 2014 року цей досвід мають близько 11 тисяч фахівців. Уже близько тисячі ветеранів повернулися до роботи в компанії, і цей процес триває.

У компанії наголошують: реінтеграція розглядається значно ширше, ніж просто працевлаштування. «Ветеран повертається не лише на робоче місце, а й у цивільне життя загалом», – пояснила Петрук. Саме тому ключовий акцент зроблено на психологічній підтримці, підготовці команд до прийняття колег після служби, та створенні безпечного робочого середовища.

Окрему увагу приділяють сім’ям військових, оскільки процес адаптації, за оцінкою компанії, проходить не лише сам ветеран, а й його близькі. Для них передбачені консультації та доступ до соціальної підтримки.

Важливою частиною системи є і професійна адаптація. У випадках, коли через поранення або інші обставини працівник не може повернутися на попередню посаду, компанія пропонує перекваліфікацію, зміну кар’єрного напрямку та адаптацію робочих місць. Також застосовуються гнучкі формати зайнятості.

За словами представниці компанії, понад 10% ветеранів, яких працевлаштовує «Метінвест», раніше не працювали в групі. Це свідчить про те, що програма реінтеграції водночас виконує і функцію залучення нових кадрів в умовах дефіциту робочої сили.

Як відомо, компанія «Метінвест» Ріната Ахметова стала переможцем міжнародної премії Brilliance Awards у номінації Corporate Wellness – за створення масштабної екосистеми реінтеграції ветеранів та програми підтримки військових і їхніх родин.

