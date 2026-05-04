Зміна статі за 10 місяців: ветеранка розповіла про процедуру й труднощі

Каріна Нестерова зауважила, що має дружину та дітей

Ветеранка Каріна Нестерова, яка служила піхотинцем у 92-й окремій механізованій бригаді, змінила стать і поділилася покроковою інструкцією офіційного переходу – як фізичного, так і документального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її дописи у соцмережі Threads.

«Я – транс жінка. Жінка, яка народилася в чоловічому тілі. Я знала це з восьми років. А свій перехід зробила у 38. У мене є дружина і діти. Ми живемо разом. І в нас все добре», – написала ветеранка.

Нестерова розповіла, що свій шлях трансгендерного переходу розпочала з отримання медичного діагнозу F64.0 (трансексуалізм). «Після отримання діагнозу, потрібно знайти ендокринолога для початку замісної гормональної терапії (ЗГТ), френдлі ендокринолога, котрий має досвід з ведення т*людей, ендокринолог підбере для вас безпечну (відносно) схему ЗГТ. Перед цим вона назначить ряд аналізів та обстежень, тому що деякі захворювання унеможливлюють приймання ЗГТ», – пояснила вона.

Також, за словами ветеранки, через три місяці лікування слід отримати консультативний висновок спеціаліста форма 028/о. Вона наголосила, що свідоцтво про зміну (корекцію) статі та лікарсько-консультативну комісію потрібно одержати лише в державній клініці. Ветеранка додала, що після отримання свідоцтва про зміну статі необхідно звернутися до РАЦСу для оформлення нового свідоцтва про народження – за місцем реєстрації це займає до трьох тижнів, в інших випадках може тривати до трьох місяців.

Нестерова служила піхотинцем у 92-й окремій механізованій бригаді фото: karina0zp0ua/Threads

Нестерова зазначила, що після отримання нового свідоцтва про народження необхідно замовити повний витяг з державного реєстру, який дозволяє надалі оформити нові документи. За її словами, після цього можна звертатися до міграційної служби для заміни паспорта, а згодом – оновити ідентифікаційний код

«Так, шлях не маленький, в мене приблизно 10 місяців зайняло все це, бо звідусіль людський фактор, десь трансфобне відношення, й треба шукати іншого лікаря (я шукала френдлі сімейного лікаря для ЛКК два рази, а френдлі ендокринолога для консультативного висновку теж два рази, тому що трансфобне відношення та навмисне вставляння палок в колеса). Але не потрібно опускати руки, не получилося з першого разу, вийде з другого», – підсумувала Нестерова.

Зокрема, Каріна Нестерова наголосила, що сексуальна орієнтація не залежить від гендеру.