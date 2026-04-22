Уряд запустив низку онлайн-послуг для ветеранів

Кабмін запустив у застосунку «Дія» нову послугу «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro», а також оновив електронне посвідчення ветерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Нові онлайн-послуги для ветеранів:

. «Тепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який створюють військові частини. Оновлення дасть можливість користуватися послугами у «Дії» одразу після надання статусу ветерана, без очікування паперового документа та передавання його номера в реєстр», – наголосила Свириденко. «Дані з реєстру ветеранів» у розділі «Ветеран Pro» в «Дії». «З’являється можливість переглянути власні дані з реєстру ветеранів, щоб перевірити їхню коректність та за потреби внести зміни через сервіс «Дані з реєстру ветеранів». На першому етапі діятиме лише можливість перегляду даних», – пояснила голова уряду.

«Онлайн-послуги для ветеранів – це лише частина ініціатив уряду. Серед пріоритетних завдань – надати ветеранам необхідні умови для швидкої реабілітації та подальшої реалізації у цивільному житті. Це частиною безшовного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя», – підсумувала Свириденко.

До слова, керівник Офісу президента Кирило Буданов взяв участь у нараді щодо реалізації ветеранської політики в Україні. У центрі уваги – посилення підтримки захисників на рівні областей та територіальних громад.