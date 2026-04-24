На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
Ворог намагається посилити тиск на населення, що опинилося в окупації
фото з відкритих джерел

Окупанти масово замінюють чиновників-цивільних колаборантів на ветеранів

Російська Федерація масштабує програму «Время героев», заміщуючи цивільних чиновників у тимчасово окупованих громадах військовими з бойовим досвідом. Замість місцевих колаборантів ключові посади в окупаційних адміністраціях обіймають випускники спецкурсів, орієнтовані на безумовне виконання військових наказів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, у 2026 році процес заміни кадрів набув системного характеру. Якщо протягом 2024–2025 років модель тестували на окремих ділянках, то зараз понад 80 «випускників» програми вже інтегровані в систему управління на захоплених територіях України.

«Військових після фронту направляли на навчання до російської академії народного господарства і державної служби, яка готує управлінські кадри для органів влади. Після цього їх почали призначати на керівні посади», – йдеться в повідомленні Центру національного спротиву. 

У Центрі національного спротиву зазначають, що Москва більше не довіряє місцевим кадрам, вважаючи їх недостатньо лояльними або неефективними в умовах війни.

«Вже понад 80 таких «випускників» обійняли посади в російській системі управління. Основна мета – тимчасово окуповані території України, де Кремль поступово витісняє місцевих колаборантів, яких вважає ненадійними», – повідомляють у Центрі.

Також у Центрі національного спротиву зазначають, що призначення військових замість цивільних адміністраторів означає остаточну мілітаризацію цивільного життя. Ключові рішення тепер ухвалюють люди, чий основний досвід – це війна, а метод управління – примус і наказ.

«Главком» писав, що тимчасово окуповане місто Олешки на лівобережжі Херсонщини опинилося на межі виживання. Російські війська створили повну гуманітарну блокаду, замінувавши під’їзні шляхи та позбавивши цивільних доступу до їжі, ліків та базових умов життя. 

Повідомляється, що ситуація в місті загострилася з кінця грудня 2025 року, коли постачання продовольства практично припинилося. Наразі в Олешках фіксують випадки смертей від виснаження та голоду. Дороги навколо міста окупанти замінували, а ті, хто намагається привезти хліб чи ліки, стають мішенями для регулярних атак дронів.

Нагадаємо, Москва спрямовує сотні мільйонів доларів на агресивне будівництво транспортних та торговельних об'єктів на захоплених територіях України, намагаючись незворотно інтегрувати їх до складу Російської Федерації. Розслідування Reuters підтверджує, що ці багаторічні проєкти мають на меті не лише логістичну підтримку армії, а й підрив вимог Києва щодо повернення земель.

Кремль фактично створює нову економічну реальність, де окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей розглядаються як «Новоросія».

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Окупанти атакували Миколаївщину: постраждали двоє людей
Окупанти атакували Миколаївщину: постраждали двоє людей
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
На окупованих територіях Кремль замінює цивільних чиновників на бойовиків
