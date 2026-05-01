Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова

Команда CS Gladiator отримала від Буданова мікроавтобус для поїздок на змагання
фото: скриншот з відео

Команда CS Gladiator та Федерація адаптивних видів спорту подякували керівнику Офісу президента

Закарпатська команда ветеранів війни та осіб з інвалідністю CS Gladiator отримала від голови Офісу президента Кирила Буданова мікроавтобус для поїздок на змагання. Представники спільноти подякували керівнику Офісу президента на відео у своїх соцмережах.

«Пройшло трохи більше двох тижнів як Кирило Буданов завітав до нас на Закарпаття. Ми мали змогу представити нашу команду CS Gladiator та Федерацію адаптивних видів спорту. Розповідали про команду, що команда виїжджає на всеукраїнські змагання, хтось з команди попадає на міжнародні змагання. Він задав питання: «Чого не вистачає команді?» І ми відповідали, що в нас є обладнання, тренажерний зал, баскетбольні коляски. Але немає автомобілів, автобусів, щоб команда могла їздити на всеукраїнські змагання. І ви можете побачити результат – новенький Mercedes Sprinter», – зазначили ветерани.

Вони підкреслили: для них це не просто транспорт – це нові можливості для розвитку, поїздок і перемог.

«Це про рух вперед, про віру в себе і про силу команди, яка щодня розвивається. Кирило Олексійович Буданов, від команди CS Gladiator та Федерації адаптивних видів спорту щиро дякуємо вам за підтримку команди і розвиток ветеранського двіжу на Закарпатті!» – йдеться у зверненні представників CS Gladiator.

Вкрадені експонати з Херсонського музею гниють у підвалі в Генічеську
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
Чи з’являться нові категорії у «Національному кешбеку»: відповідь Мінекономіки
Ветерани Закарпаття отримали мікроавтобус від Буданова
Приватна ППО вже захищає заводи України. Міноборони назвало кількість компаній, що долучилися
Нова стратегія ППО: Україна готує «сюрприз» для російських «шахедів»

Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
У Лондоні з'явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
