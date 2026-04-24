Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)

Український ветеран подякував принцу Гаррі за підтримку

Ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який прибув до України. Терен розповів, коли він познайомився з принцом та показав світлини із зустрічей з герцогом Сассекським. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олександра Будька.

У своєму блозі в соцмережі Тhreads Терен показав фото з різницею у три роки. Вперше він зустрівся з принцом Гаррі у Дюссельдорфі (Німеччина) у 2023 році.

Тоді в місті проходили «Ігри Нескорених», де брав участь ветеран. «Різниця між фото – 3 роки. Колись ми зустрілися в Дюссельдорфі, де обмінялися короткими фразами. Сьогодні ми сидимо на одній сцені, і ця спільна розмова стала довшою», – зазначив він.

Олександр Будько з принцом Гаррі на «Іграх Нескорених» у Німеччині фото: Тhreads/tsvit_terenu

На кадрах, якими поділився Олександр Будько, він показався з принцом під час зустрічі у Києві та зробив із ним селфі. Ветеран подякував у своєму дописі принцу за те, що свого часу він підтримав його та надихнув займатися реабілітацією після поранення.

Олександр Будько з принцом Гаррі у Києві фото: Тhreads/tsvit_terenu

«Дякую пану Гарі, який свого часу «змусив» мене дуже швидко пройти реабілітацію та відновлення, щоб я більше не відчував себе «інвалідом», – написав українець.

Олександр Будько з принцом Гаррі у Києві фото: Тhreads/tsvit_terenu

Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

