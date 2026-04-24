Терен зустрівся з принцом Гаррі у Києві та поділився історією їхнього знайомства (фото)

Український ветеран подякував принцу Гаррі за підтримку

Ветеран війни та герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько, відомий як Терен, зустрівся з принцом Гаррі, який прибув до України. Терен розповів, коли він познайомився з принцом та показав світлини із зустрічей з герцогом Сассекським. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олександра Будька.

У своєму блозі в соцмережі Тhreads Терен показав фото з різницею у три роки. Вперше він зустрівся з принцом Гаррі у Дюссельдорфі (Німеччина) у 2023 році.

Тоді в місті проходили «Ігри Нескорених», де брав участь ветеран. «Різниця між фото – 3 роки. Колись ми зустрілися в Дюссельдорфі, де обмінялися короткими фразами. Сьогодні ми сидимо на одній сцені, і ця спільна розмова стала довшою», – зазначив він.

На кадрах, якими поділився Олександр Будько, він показався з принцом під час зустрічі у Києві та зробив із ним селфі. Ветеран подякував у своєму дописі принцу за те, що свого часу він підтримав його та надихнув займатися реабілітацією після поранення.

«Дякую пану Гарі, який свого часу «змусив» мене дуже швидко пройти реабілітацію та відновлення, щоб я більше не відчував себе «інвалідом», – написав українець.

Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

Нагадаємо, головний герой 13-го сезону шоу «Холостяк», ветеран війни та громадський діяч Олександр «Терен» Будько, офіційно підтвердив розрив стосунків із Катериною Смачило. Пара, за історією якої спостерігала вся країна, більше не разом.

Також повідомлялося, Олександр Терен та переможниця шоу «Холостяк» Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Про це вони повідомили у спільному дописі в Іnstagram. Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

