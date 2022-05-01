Данія передасть Україні техніку та озброєння

Piranha III може використовуватися як винищувач танків

Для ЗСУ надійдуть бронетранспортери та важкі міномети

Данія передасть Збройним силам України 25 колісних бронетранспортерів Piranha III та важкі міномети М10. Про це повідомляє данське видання Olfi.

Piranha – сімейство колісних БТР, розроблених швейцарською компанією Mowag. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі. Видання зауважує, що Piranha III – застаріла модель БТР для Данії. На теперішньому етапі армія Данії переозброюється на БТР Piranha V.

Всі машини Piranha можуть плавати, для чого оснащені двома гребними гвинтами в кормовій частині корпусу. Piranha може використовуватися як винищувач танків та самохідний ПТРК (протитанковий ракетний комплекс).

На машину можуть встановлюватися різні вежі з гарматами іноземних виробників: швейцарські Oerlikon-Bührle GAD-AOA з 20-мм гарматою, ізраїльські TCM-20 зі спареною 20-мм зенітною гарматою, французькі Hispano-Suiza з 90-м ET-90 з 90-мм гаубицею-гарматою.

Крім цих БТР, Данія відправляє до України важкі міномети М10 разом із тисячами снарядів для них.

Видання також уточнило кількість гусеничних бронетранспортерів M113 G3 DK, про відправлення до України яких повідомлялося раніше. ЗСУ отримають 50 таких БТР.

Раніше від Данії до України прибули 2,7 тис. протитанкових гранатометів.

Напередодні Польща передала Україні танків на дві бригади.

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