Перший регіон Іспанії послабив карантин: запрацювали бари та ресторани

Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19 і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня

Як і раніше, в регіоні діє комендантська година в нічний час, і жорсткі обмеження зберігаються в інших частинах країни

Бари і ресторани в іспанському регіоні Каталонія у понеділок 23 листопада знову почали працювати в рамках поетапного послаблення карантину.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначимо, що Каталонія стала першим іспанським регіоном, який повністю закрив бари і ресторани на тлі другої хвилі Covid-19 в середині жовтня і першою повернула їх до роботи, коли епідемія пішла на спад.

Як і раніше, в регіоні діє комендантська година в нічний час, і жорсткі обмеження зберігаються в інших частинах країни.

У Каталонії також відкрилися театри, кінотеатри, музичні зали і спортивні споруди просто неба з максимальною наповненістю відвідувачів у 50%.

Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19 і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня.

Число нових випадків зараження за останні 14 днів знизилося до 419 на 100 тисяч осіб станом на п'ятницю у порівнянні з 530 в перший тиждень листопада. У Каталонії цей показник впав приблизно до 390.

Раніше влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту.

Також Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року.