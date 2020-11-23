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    Перший регіон Іспанії послабив карантин: запрацювали бари та ресторани

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    Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19&nbsp; і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня - Перший регіон Іспанії послабив карантин: запрацювали бари та ресторани
    Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19  і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня

    Як і раніше, в регіоні діє комендантська година в нічний час, і жорсткі обмеження зберігаються в інших частинах країни

    Бари і ресторани в іспанському регіоні Каталонія у понеділок 23 листопада знову почали працювати в рамках поетапного послаблення карантину.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Зазначимо, що Каталонія стала першим іспанським регіоном, який повністю закрив бари і ресторани на тлі другої хвилі Covid-19 в середині жовтня і першою повернула їх до роботи, коли епідемія пішла на спад.

    Як і раніше, в регіоні діє комендантська година в нічний час, і жорсткі обмеження зберігаються в інших частинах країни.

    У Каталонії також відкрилися театри, кінотеатри, музичні зали і спортивні споруди просто неба з максимальною наповненістю відвідувачів у 50%.

    Іспанія, в якій діагностовано понад 1,55 мільйона випадків Covid-19  і 42 619 загиблих, ввела надзвичайний стан терміном на пів року в кінці жовтня. 

    Число нових випадків зараження за останні 14 днів знизилося до 419 на 100 тисяч осіб станом на п'ятницю у порівнянні з 530 в перший тиждень листопада. У Каталонії цей показник впав приблизно до 390.

    Раніше влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту. 

    Також Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року. 

     

    Теги: Іспанія надзвичайний стан епідемія карантин комендантська година
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