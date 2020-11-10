Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року

У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го люди отримають вакцину

Вакцинація буде доступною для громадян

Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля.

Він зазначив, що спочатку країна повинна отримати 20 мільйонів доз, що дозволить вакцинувати 10 мільйонів осіб.

У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го достатня кількість людей отримають вакцину і боротьба з Covid-19 вийде на новий рівень.

«Ми будемо говорити правду. Вона полягає в тому, що вакцина рятує життя», - зазначив Ілля, заявляючи про плани закликати людей вакцинуватися.

Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.