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    У світі

    Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року

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    У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го люди отримають вакцину - Іспанія планує отримати вакцину Pfizer на початку 2021 року
    У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го люди отримають вакцину

    Вакцинація буде доступною для громадян

    Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілля.

    Він зазначив, що спочатку країна повинна отримати 20 мільйонів доз, що дозволить вакцинувати 10 мільйонів осіб.

    У МОЗ Іспанії розраховують, що до квітня-травня 2021-го достатня кількість людей отримають вакцину і боротьба з Covid-19 вийде на новий рівень.

    «Ми будемо говорити правду. Вона полягає в тому, що вакцина рятує життя», - зазначив Ілля, заявляючи про плани закликати людей вакцинуватися.

    Нагадаємо, що ціна першої вакцини від Covid-19 буде нижче ринкової.

    Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

    До слова, новина про супер-вакцину від Covid-19 спровокувала злет світового фондового ринку.

    За даними агенції, вакцина від Covid-19 компаній Pfizer/BioNTech не надійде в продаж найближчим часом через необхідність отримати чисельні дозволи та створення спеціальних умов її зберігання.

    9 листопада компанії BioNTech та Pfizer оголосили про прорив у розробці вакцини проти коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.

     Читайте також: Вакцина №1. Що відомо про американсько-німецьку розробку
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