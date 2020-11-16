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    У світі

    Влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту

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    Іспанія штрафуватиме іноземців без тесту на&nbsp;<span>Covid-19</span> до 6 тис. євро - Влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту
    Іспанія штрафуватиме іноземців без тесту на Covid-19 до 6 тис. євро

    Мандрівники авіатранспортом або морським шляхом до Іспанії мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус

    Уряд Іспанії запровадив нові карантинні заходи для тих, хто прибуває із країн, які належать до високого ризику зараження коронавірусом. 

    Про це повідомляють у постанові міністерства охорони здоров'я Іспанії.

    Мандрівники авіатранспортом або морським шляхом до Іспанії мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі його відсутності їм можуть виписати штраф на суму до 6 тис. євро. Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

    Авіакомпаніям і поромним/круїзним компаніям рекомендують перевіряти наявність правильного пакета документів у мандрівників перед відправленням.

    Міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая заявила, що мандрівники в разі прибуття у країну без негативного тесту муситимуть заплатити штраф і зробити його на місці.

    Рішення набуде чинності 23 листопада.

    Наразі у списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом – приблизно 65 держав, зокрема Україна. Список країн із високим ризиком складають відповідно до критеріїв, установлених Європейським центром профілактики та контролю захворювань, й оновлюють що 15 днів.

    Тестування потрібне для всіх тих, хто прибуває в аеропорти або порти Іспанії (зокрема людей, які живуть в Іспанії і повертаються додому). Рішення не поширюється на тих, хто подорожує сухопутним транспортом.

    Теги: туризм Іспанія штраф коронавірус
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