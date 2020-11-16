Влада Іспанії запровадила штрафи до 6 тис. євро для тих, хто прибуває без ПЛР-тесту

Іспанія штрафуватиме іноземців без тесту на Covid-19 до 6 тис. євро

Мандрівники авіатранспортом або морським шляхом до Іспанії мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус

Уряд Іспанії запровадив нові карантинні заходи для тих, хто прибуває із країн, які належать до високого ризику зараження коронавірусом.

Про це повідомляють у постанові міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Мандрівники авіатранспортом або морським шляхом до Іспанії мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус. У разі його відсутності їм можуть виписати штраф на суму до 6 тис. євро. Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години до поїздки.

Авіакомпаніям і поромним/круїзним компаніям рекомендують перевіряти наявність правильного пакета документів у мандрівників перед відправленням.

Міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая заявила, що мандрівники в разі прибуття у країну без негативного тесту муситимуть заплатити штраф і зробити його на місці.

Рішення набуде чинності 23 листопада.

Наразі у списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом – приблизно 65 держав, зокрема Україна. Список країн із високим ризиком складають відповідно до критеріїв, установлених Європейським центром профілактики та контролю захворювань, й оновлюють що 15 днів.

Тестування потрібне для всіх тих, хто прибуває в аеропорти або порти Іспанії (зокрема людей, які живуть в Іспанії і повертаються додому). Рішення не поширюється на тих, хто подорожує сухопутним транспортом.