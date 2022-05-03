Навіщо начальник генштабу Росії Герасимов їздив на передову? Розвідка назвала єдину причину

Герасимов приїжджав до України, аби особисто контролювати військові дії, які складаються для окупантів дуже невдало

Російські війська настільки невдало воюють в Україні, що керівництво їздить на фронт контролювати армію

Начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов з’явився на території України через провальні дії окупаційних військ. Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у інтерв’ю виданню НВ.

Буданов пояснив, що візит командира такого рівня, як Герасимов на передову означає, що там щось сталося. «А що сталося? Причина виключно одна — незадовільні плани щодо просування вперед», – пояснив головний український розвідник.

Він нагадав, що Росія спочатку планувала завершити «спецоперацію» до 24 квітня. Далі, після невдач на фронті, плани змінилися – і рашисти намагалися завершити до 9 травня окупацію усієї території Донецької та Луганської областей. Саме для того, аби контролювати цей процес, аби встигнути до визначеної дати – начальник генштабу і поїхав на передову.

Буданов наголосив, що провал і цього плану додасть серйозних проблем найвищому керівництву Росії. «Як буде Путін проводити цей парад (на 9 травня – ред.)? Що він буде казати?» – зазначив керівник ГУР, пояснивши, що Володимир Путін не може визнати свою поразку від України.

Нагадаємо, що у неділю, 1 травня, в Ізюмі стався вибух в районі, де розташований штаб начальника генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку. Була підтверджена велика кількість загиблих серед найвищого офіцерського складу окупантів.

Водночас деякі російські телеграм-канали повідомили, що Герасимов був поранений на території України.

Американські ЗМІ, втім, стверджують, що, хоч Герасимов і відвідав передову на сході України, зокрема місто Ізюм Харківської області, однак він встиг виїхати до того, як українські військові атакували російські позиції.