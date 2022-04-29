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    Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)

    Крадений в Україні&nbsp;автомобіль BMW,&nbsp;на якому окупанти скотчем наліпили символи російського фашизму - Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)
    Крадений в Україні автомобіль BMW, на якому окупанти скотчем наліпили символи російського фашизму
    фото з відкритих джерел

    Росіяни переймаються тим, як зареєструвати у РФ крадений транспорт

    Російські мародери вже продають крадені в Україні автівки. Їх називають «трофейними» та радяться між собою, як автомобілі можна зареєструвати.

    Відповідні оголошення з’явилили в російських телеграм-каналах. Автівки викрали у мирних українців.

    Деякі росіяни переймаються тим, як зареєструвати у РФ крадений транспорт. Вони вже не соромлячись, запитують про це в соціальних мережах, викладаючи фото.

    Один з мешканців Твері, що назвався Антоном, (насправді Юрій Звєрєв) звернувся до членів місцевої групи за допомогою «зареєструвати» позашляховик BMW в Росії.

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    Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)
    Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)
    Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)

    «Мне на днях зятек мой – военный пригнал вот такого красавца «трофейного». Сами знаете откуда. Разумеется без укроп*ких номеров и документов – потому назрел вопрос регистрации машинки в России», – пише він.

    Автор посту також додав, що таке можна робити в Білорусі, під час прогону авто через країну. На фото автомобіль BMW, на якому скотчем наліпили символи російського фашизму.

    Також окупанти масово грабують фермерів. Україна звернулась до ООН.

    Також відомо, що білоруська залізниця допомагає російським окупантам вивозити награбоване з України.

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    Теги: росія окупанти війна торгівля викрадення пограбування автомобіль Україна транспорт окупація BMW #stoprussia
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    Росіяни безсоромно торгують краденими в Україні машинами (фото)