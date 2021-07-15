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    Петарди, каміння та газ: у Франції протестують проти примусової вакцинації

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    Поліція затримала десятки парижан - Петарди, каміння та газ: у Франції протестують проти примусової вакцинації
    Поліція затримала десятки парижан
    Фото: Remon Haazen

    Найбільше протестувальників зібралось у Парижі

    У Франції відбулись масові протести проти обов’язкової вакцинації та запровадження QR-кодів для відвідування громадських місць. Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

    Тисячі людей у найбільших містах вийшли на вулиці, вимагаючи від уряду скасувати нові правила: від серпня у Франції, щоб сходити в кіно, бар чи торговий центр буде потрібна довідка про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Без цього неможливо буде придбати квитки на поїзд чи літак. А за два місяці набуде чинності норма про обов’язкову вакцинацію для працівників медичної та соціальної сфери. Роботодавці можуть звільняти працівників, які відмовляться.

    Найбільше протестувальників зібралось у Парижі – поліція розганяла їх сльозогінним газом, у відповідь летіли петарди та каміння. Повідомляють про десятки затриманих.

    Протести проти обов’язкової вакцинації для медиків та соцпрацівників відбулись і в Греції. В Афінах понад 5 тисяч людей влаштували мітинг під парламентом. Але ця акція, на відміну від паризької – завершилась мирно.

    Нагадаєм, посол Французької республіки в Україні Етьєн де Понсен заявив, що своєю участю у міжнародній конференції «Кримська платформа» та заходах з нагоди Дня Незалежності, Франція демонструє підтримку України та її територіальної цілісності.

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    Теги: Франція вакцинація
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    Петарди, каміння та газ: у Франції протестують проти примусової вакцинації