Під час акції «Безсмертний полк» у Полтаві поліція вилучила радянську шапку-«будьонівку»

Поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом

У Полтаві, під час акції «Безмертний полк» приуроченої до 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція вилучила шапку-«будьонівку» з радянською символікою. Про це повідомляє поліція Полтавщини. Повідомляється, що поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом

У Полтаві, під час акції «Безмертний полк» приуроченої до 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція вилучила шапку-«будьонівку» з радянською символікою.

Про це повідомляє поліція Полтавщини.

Повідомляється, що поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом у поєднанні з п’ятикутною зіркою.

«Будьонівку» вилучили, а відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

Читайте також «Безсмертний полк» Януковича, або Побєдобєсіє по-українськи»