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    Під час акції «Безсмертний полк» у Полтаві поліція вилучила радянську шапку-«будьонівку»

    Поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом
    У Полтаві, під час акції «Безмертний полк» приуроченої до 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція вилучила шапку-«будьонівку» з радянською символікою. Про це повідомляє поліція Полтавщини. Повідомляється, що поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у
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    Поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом

    У Полтаві, під час акції «Безмертний полк» приуроченої до 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція вилучила шапку-«будьонівку» з радянською символікою.

    Про це повідомляє поліція Полтавщини.

    Повідомляється, що поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом у поєднанні з п’ятикутною зіркою.

    «Будьонівку» вилучили, а відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

    У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.

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    Полтава пропаганда Друга світова війна поліція
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