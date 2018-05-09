Під час акції «Безсмертний полк» у Полтаві поліція вилучила радянську шапку-«будьонівку»
- Сьогодні, 23:00
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Поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом
У Полтаві, під час акції «Безмертний полк» приуроченої до 73 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція вилучила шапку-«будьонівку» з радянською символікою.
Про це повідомляє поліція Полтавщини.
Повідомляється, що поліцейські виявили серед учасників пам’ятної ходи 41-річного чоловіка у будьонівці з серпом і молотом у поєднанні з п’ятикутною зіркою.
«Будьонівку» вилучили, а відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 (пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».
В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.
У Дніпрі по закінченню акції «Безсмертний полк» її атрибутика опинилася на смітнику.
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