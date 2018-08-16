Стало відомо, в якому італійському готелі провів відпустку Аваков



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Готель Santa Caterina розміщений у віллі в стилі ар-нуво, що побудована на скелі з видом на море

Міністр МВС Арсен Аваков цього літа провів відпустку в Італії, на узбережжі Середземного моря.

Як з’ясували журналісти Bihus.info світлина, яку міністр МВС опублікував 3 серпня в соцмережі інстаграм була зроблена з території п’ятизіркового готелю Santa Caterina.

Згідно геотегу фото було зроблене на узбережжі Середземного моря на італійському курорті Амальфі.

Схожі лимонні сади на узбережжі моря, ідентичні підпірки для лимонних дерев та характерний буй у морі вказує на те, що фото зроблене з готелю Santa Caterina.

Також на знімок міністра потрапило дерево. Аналогічне дерево за терасою саду бачимо і на фото з сайту готелю.

Готель Santa Caterina розміщений у віллі в стилі ар-нуво, що побудована на скелі з видом на море. З готелю відкривається чудовий вид на узбережжя Амальфі. До послуг гостей численні тераси і красивий басейн з видом на море, а також приватний пляж і фітнес-центр з видом на море і широким спектром спа-послуг.

Згідно з сайту booking.com ціна за 7 ночей в серпні стартує від 366 тисяч гривень (*Ціни можуть варіюватись в залежності від дати замовлення).

Наразі в реєстр НАЗК не внесена декларація про суттєві зміни в майновому стані Арсена Авакова з інформацією щодо оплати готелю в Італії.

При чому журналісти наголошують, що під час відпустки міністра внутрішніх справ в Україні сталося кілька резонансних нападів на активістів - ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня. Також 31 липня в Херсоні невідомі облили кислотою члена Херсонської міської ради та активістку Катерину Гандзюк.