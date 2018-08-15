Свідка у справі нападу на Гандзюк викликали до прокуратури



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Катерина Гандзюк

Львів’янка Ольга Антонишин відпочивала в одній компанії з підозрюваним у нападі на Катерину Гандзюк

Львів’янку Ольгу Антонишин, яка стверджує, що відпочивала в одній компанії з підозрюваним у нападі на Катерину Гандзюк, викликали до прокуратури.

Про це Антонишин повідомила в коментарі Громадському радіо.

«Тільки що телефонували. Сказали, що, можливо, сьогодні треба буде підійти до Львівської прокуратури та розказати все, що я знаю», — розповіла Антонишин.

Ольга Антонишин розповіла, що з 28 липня по перше серпня відпочивала на морі в Херсонській області в с. Більшовик. В їхній компанії було п’ятеро людей: вона з чоловіком, арештований Микола Новіков, його сестра з чоловіком.

Вона підкреслила, що саме Новікова знала не дуже добре. До цього бачила його лише раз. А дружить вона із його сестрою Іриною. За словами Ольги Антонишин, від того місця, де вони відпочивали, і до Херсону – година їзди.

«Як завжди ми зранку попили каву, нас було п’ятеро. Ми завжди робили п’ять чашок кави. Сідали пити каву. Я пам’ятаю цей день – дельфіни припливали – ми знімали це на камеру. Але в мене нема того відео, від був десь на задньому плані – я ж знімала дельфінів. Але я знаю, що він був із нами», — розповіла Антонишин.

Прес-секретар ГУ Нацполіції в Херсонській області Ірина Атаманенко в коментарі Громадському радіо повідомила, що поліція перевіряє алібі Миколи Новікова.

«Які саме слідчі дії вони проводять, вони мені не говорять.Але сказали, що перевіряється алібі», — сказала Атманенко.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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