Гандзюк зроблять мінімум десять операцій з пересадки шкіри



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Катерина Гадзюк

За словами Сініцина, в результаті нападу 35% тіла активістки було уражено кислотою

Активістка, керуюча справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерина Гандзюк має перенести ще десяток операцій після нападу на неї із застосуванням кислоти.

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив волонтер та блогер Роман Сініцин.

За його словами, в результаті нападу 35% тіла Гандзюк було уражено кислотою, через що буде здійснено ще як мінімум 10 операцій з пересадки шкіри.

«Справа у тому, що лікарі українські та київські дуже фахові по опікам, але не по хімічним. Тобто Гандзюк буде лікуватися ще півроку і там будуть десятки операцій», - наголосив Сініцин.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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