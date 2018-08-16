Гандзюк зроблять мінімум десять операцій з пересадки шкіри
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За словами Сініцина, в результаті нападу 35% тіла активістки було уражено кислотою
Активістка, керуюча справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерина Гандзюк має перенести ще десяток операцій після нападу на неї із застосуванням кислоти.
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив волонтер та блогер Роман Сініцин.
За його словами, в результаті нападу 35% тіла Гандзюк було уражено кислотою, через що буде здійснено ще як мінімум 10 операцій з пересадки шкіри.
«Справа у тому, що лікарі українські та київські дуже фахові по опікам, але не по хімічним. Тобто Гандзюк буде лікуватися ще півроку і там будуть десятки операцій», - наголосив Сініцин.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.
Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.
3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.
6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.
Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.
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