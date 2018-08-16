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    Гандзюк зроблять мінімум десять операцій з пересадки шкіри

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    <span>Катерина Гадзюк</span> - Гандзюк зроблять мінімум десять операцій з пересадки шкіри
    Катерина Гадзюк

    За словами Сініцина, в результаті нападу 35% тіла активістки було уражено кислотою

    Активістка, керуюча справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерина Гандзюк має перенести ще десяток операцій після нападу на неї із застосуванням кислоти.

    Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив волонтер та блогер Роман Сініцин.

    За його словами, в результаті нападу 35% тіла Гандзюк було уражено кислотою, через що буде здійснено ще як мінімум 10 операцій з пересадки шкіри.

    «Справа у тому, що лікарі українські та київські дуже фахові по опікам, але не по хімічним. Тобто Гандзюк буде лікуватися ще півроку і там будуть десятки операцій», - наголосив Сініцин.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

    Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

    3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

    6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

    Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

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