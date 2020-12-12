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    У світі

    У Нью-Йорку автомобіль в'їхав у натовп учасників акції Black Lives Matter

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    Під час ДТП участь в акції приймали близько 50 осіб &ndash; шестеро з них отримали травми - У Нью-Йорку автомобіль в'їхав у натовп учасників акції Black Lives Matter
    Під час ДТП участь в акції приймали близько 50 осіб – шестеро з них отримали травми
    Фото: NYT

    Водій затриманий, його мотиви наразі невідомі

    У п’ятницю ввечері, 11 грудня, в Нью-Йорку автомобіль в'їхав у натовп учасників акції Black Lives Matter.

    Про це повідомляє NBC.

    Зазначається, що під час ДТП участь в акції приймали близько 50 осіб – шестеро з них отримали травми.

    За даними поліції, водій затриманий, проводиться допит. Його мотиви наразі невідомі.

    Рух Black Lives Matter виник на тлі протестів спочатку в США, а потім і в усьому світі, через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським.

    Теги: ДТП США акція Нью-Йорк протест водій автомобіль поліція
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