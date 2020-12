У Нью-Йорку автомобіль в'їхав у натовп учасників акції Black Lives Matter

У п’ятницю ввечері, 11 грудня, в Нью-Йорку автомобіль в'їхав у натовп учасників акції Black Lives Matter.

Про це повідомляє NBC.

Зазначається, що під час ДТП участь в акції приймали близько 50 осіб – шестеро з них отримали травми.

За даними поліції, водій затриманий, проводиться допит. Його мотиви наразі невідомі.

HAPPENING NOW - Car plows into Manhattan #BlackLivesMatter protest, striking at least six people.pic.twitter.com/dVtl04EKjN