Торік в Україну завезли понад 120 тисяч тонн секонд-хенду



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При оформленні секонд-хенду було сплачено 1 мільярд 228 мільйонів гривень податків

У 2019 році на митні території України ввезли понад 122,5 тисячі тонн вживаного одягу та речей.

Про це сказав під час брифінгу заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, повідомляє Укрінформ.

«За 2019 рік на митні території України завезли 122 тисячі 597 тонн секонд-хенду загальною митною вартістю 181 млн доларів», – заявив Коваль.

При цьому, наголосив він, при оформленні секонд-хенду було сплачено 1 мільярд 228 мільйонів гривень податків.

Раніше Олег Коваль наголосив на тому, що в Україні поширена практика, коли під виглядом гуманітарної допомоги на територію країни ввозяться речі для продажу в секонд-хенді без митного оформлення.

У зв’язку з такою практикою Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.

Як повідомлялося, в Україні хочуть заборонити секонд-хенд.

Нагадаємо, громадяни України просять Зеленського не закривати секонд-хенди.