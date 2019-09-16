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    Під Новолуганським і Трав’яним бойовики гатили з мінометів

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    Під Новолуганським і Трав’яним бойовики гатили з мінометів

    Окупанти використовували 82-мм міномети

    Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергові порушення режиму припинення вогню. 15 вересня окупаційні війська здійснили обстріли в районах населених пунктів Новолуганське, Трав’яне застосувавши заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети (шість мін). Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

    Сьогодні, незаконні збройні формування вели обстріл в районі населеного пункту Новолуганське застосувавши 82-мм міномети (чотири міни).

    Зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню.

    Як повыдомлялось, у Маріуполі на порозі квартири розстріляли бойовика «ДНР» Романа Джумаєва, випущеного судом під домашній арешт. За попередньою інформацією, в бойовика вистрелили сым разів.

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