Окупанти на Донбасі п’ять разів обстріляли українських захисників



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Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська під час обстрілу застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Втрат серед українських військових не зафіксовано

Окупанти на Донбасі з початку доби, 15 вересня, п’ять разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони України.

Зазначається, що втрат серед українських військових не зафіксовано.

Як повідомляється, станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська під час обстрілу застосовували заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Авдіївка та Новогнатівка.

«За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед наших українських героїв немає. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують мужньо та пильно виконувати бойові завдання із оборони нашої держави в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України», - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в українській стороні СЦКК повідомили про фіксування фактів застосування з боку бойовиків заборонених мінськими угодами мінометів під час обстрілів українських позицій. У неділю, за даними СЦКК, окупанти з мінометів обстрілювали підрозділи ООС в районі Зайцевого та Новолуганського.