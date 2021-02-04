Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни
Через аварію на кілька годин затрималися приміські поїзди
Відзначається, що інцидент стався близько шостої ранку під час маневрових робіт з порожніми вагонами неробочого парку.
«Постраждалих і травмованих внаслідок інциденту немає», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті аварії в дорозі затрималися приміські поїзди №6688 Ромодан - Кременчук на 2 години 30 хвилин і №6684 Ромодан - Кременчук на 1 годину 26 хвилин.
Адміністрація розслідує причини інциденту.
До слова, напередодні нового року у Києві зійшов з рейок Бориспільський експрес. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
А наприкінці січня у США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиці. Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути.