Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни

Через аварію на кілька годин затрималися приміські поїзди

Три цистерни зійшли з рейок у четвер, 4 лютого, поблизу станції Кагамлицька (місто Кременчук) у Полтавській області, повідомляє пресслужба регіонального філіалу Південна залізниця.

Відзначається, що інцидент стався близько шостої ранку під час маневрових робіт з порожніми вагонами неробочого парку.

«Постраждалих і травмованих внаслідок інциденту немає», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в результаті аварії в дорозі затрималися приміські поїзди №6688 Ромодан - Кременчук на 2 години 30 хвилин і №6684 Ромодан - Кременчук на 1 годину 26 хвилин.

Адміністрація розслідує причини інциденту.

До слова, напередодні нового року у Києві зійшов з рейок Бориспільський експрес. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

А наприкінці січня у США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиці. Поїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути.