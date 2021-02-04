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    Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни

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    Цистерни були порожніми - Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни
    Цистерни були порожніми
    Фото: unian.net

    Через аварію на кілька годин затрималися приміські поїзди

    Три цистерни зійшли з рейок у четвер, 4 лютого, поблизу станції Кагамлицька (місто Кременчук) у Полтавській області, повідомляє пресслужба регіонального філіалу Південна залізниця.

    Відзначається, що інцидент стався близько шостої ранку під час маневрових робіт з порожніми вагонами неробочого парку.

    «Постраждалих і травмованих внаслідок інциденту немає», - йдеться в повідомленні.

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    Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни
    Під Полтавою зійшли з рейок три цистерни

    Відзначається, що в результаті аварії в дорозі затрималися приміські поїзди №6688 Ромодан - Кременчук на 2 години 30 хвилин і №6684 Ромодан - Кременчук на 1 годину 26 хвилин.

    Адміністрація розслідує причини інциденту.

    До слова, напередодні нового року у Києві зійшов з рейок Бориспільський експресВнаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    А наприкінці січня у США зійшов з рейок потяг: кілька тисяч літрів пального опинилося на вулиціПоїзд керувався дистанційно, в кабіні локомотива не було машиніста, тому жертв і руйнувань вдалося уникнути.

    Теги: Полтава потяг залізниця Полтавщина Кременчук
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