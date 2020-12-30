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    Новини

    У Києві зійшов з рейок Бориспільський експрес

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    <span><span>Kyiv Boryspil Express курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту&nbsp;</span></span>&laquo;Бориспіль&raquo; - У Києві зійшов з рейок Бориспільський експрес
    Kyiv Boryspil Express курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту «Бориспіль»
    Фото з відкритих джерел

    Укрзалізниця розслідує інцидент із експресом Київ – Бориспіль-Аеропорт

    У середу, 30 грудня, на станції «Дарниця» під час руху сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт. Інцидент трапився об 11:25.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    На місці працює комісія Укрзалізниці, яка розслідує аварію. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни.

    Нагадаємо, 27 жовтня потяг Kyiv Boryspil Express, що з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», збив дівчинуРух потягів  бориспільського експреса було тимчасово зупинено.

    Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг
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