У Києві зійшов з рейок Бориспільський експрес

Kyiv Boryspil Express курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту

Kyiv Boryspil Express курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту

Kyiv Boryspil Express курсує від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту «Бориспіль»

Укрзалізниця розслідує інцидент із експресом Київ – Бориспіль-Аеропорт

У середу, 30 грудня, на станції «Дарниця» під час руху сталося сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда №828 Київ – Бориспіль-Аеропорт. Інцидент трапився об 11:25.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці працює комісія Укрзалізниці, яка розслідує аварію. Причини будуть встановлені у найкоротші терміни.

Нагадаємо, 27 жовтня потяг Kyiv Boryspil Express, що з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», збив дівчину. Рух потягів бориспільського експреса було тимчасово зупинено.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування замаху на заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» при організації сервісу з продажу електронних квитків на «Бориспільський експрес».