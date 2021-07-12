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    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода

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    У Житомирі пройшов дощ з градом - Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    У Житомирі пройшов дощ з градом
    Фото: 1.zt.ua

    Унаслідок стихії постраждав один чоловік, на нього впало дерево

    У Житомирі 12 липня після 18:00 пройшла злива та дощ з градом. Про це повідомляє «Громадське радіо».

    Дощ з градом та шквальний вітер затопили вулиці та повалили дерева.

    Подекуди дерева падали на припарковані автівки. По місту обірвані електричні дроти, у багатьох районах немає світла. Унаслідок чого траснпортне сполучення у місті працює не на звичним графіком.

    На вулиці Параджанова вітер зломав опору. Транспортники попереджають, що, можливо, до ранку тролейбусне сполучення із Параджанова відновлене не буде.

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    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода
    Фото: Oksana Trokoz / Facebook, 1.zt.ua, Житомирська міська рада

    Унаслідок стихії постраждав один чоловік, на нього впало дерево. Потерпілого з численними забоями госпіталізували.

    Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.

    Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

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    Теги: чоловік потоп вітер негода дощ
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    Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода