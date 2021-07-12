Затоплені вулиці, повалені дерева: Житомир накрила негода

У Житомирі пройшов дощ з градом

Унаслідок стихії постраждав один чоловік, на нього впало дерево

У Житомирі 12 липня після 18:00 пройшла злива та дощ з градом. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Дощ з градом та шквальний вітер затопили вулиці та повалили дерева.

Подекуди дерева падали на припарковані автівки. По місту обірвані електричні дроти, у багатьох районах немає світла. Унаслідок чого траснпортне сполучення у місті працює не на звичним графіком.

На вулиці Параджанова вітер зломав опору. Транспортники попереджають, що, можливо, до ранку тролейбусне сполучення із Параджанова відновлене не буде.

Унаслідок стихії постраждав один чоловік, на нього впало дерево. Потерпілого з численними забоями госпіталізували.

Напередодні негода в Україні знеструмила понад 40 населених пунктів у п'яти областях.

Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

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