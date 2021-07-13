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    Грози і спека до +35: прогноз погоди в Україні на 13 липня

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    У деяких областях в центрі та на півдні України очікуються дощі - Грози і спека до +35: прогноз погоди в Україні на 13 липня
    У деяких областях в центрі та на півдні України очікуються дощі
    Фото: Главком

    Під час дощів подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

    У вівторок, 13 липня, у деяких регіонах ітимуть короткочасні грозові дощі, проте буде доволі спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Вночі на півдні країни, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, подекуди пориви 15-20 м/с, на решті території без опадів.

    Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

    Температура вночі +15...+20 °C, на узбережжі морів до +24 °C, вдень +28...+33 °C, у Вінницькій та Хмельницькій областях місцями +25...+27 °C, у Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

    Прогноз погоди в Україні на 13 липня
    Прогноз погоди в Україні на 13 липня

    У Києві 13 липня також очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

    Раніше синоптики спрогнозували, коли спаде спека.

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    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр вітер
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    Грози і спека до +35: прогноз погоди в Україні на 13 липня