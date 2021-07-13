Грози і спека до +35: прогноз погоди в Україні на 13 липня

У деяких областях в центрі та на півдні України очікуються дощі

У деяких областях в центрі та на півдні України очікуються дощі

Під час дощів подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с

У вівторок, 13 липня, у деяких регіонах ітимуть короткочасні грозові дощі, проте буде доволі спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на півдні країни, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, подекуди пориви 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, на узбережжі морів до +24 °C, вдень +28...+33 °C, у Вінницькій та Хмельницькій областях місцями +25...+27 °C, у Карпатах вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.

Прогноз погоди в Україні на 13 липня

У Києві 13 липня також очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Раніше синоптики спрогнозували, коли спаде спека.

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