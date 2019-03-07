Підкуп Тимошенка: генпрокурор опублікував скандальну переписку нардепа Дубіля



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Народний депутат Валерій Дубіль

Луценко наголосив, що ГПУ має докази, що Дубіль координував операцію з підкупу кандидата у президенти

Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував переписку підозрюваних у підкупі кандидата у президенти Юрія Тимошенка з народним депутатом Валерієм Дубілем.

Луценко наголосив у Facebook, що на сьогодні Генпрокуратура має докази, що Дубіль координував операцію з підкупу кандидата у президенти.

«Це той самий депутат, який організував мережу (в тому числі з російських політтехнологів, які красуються на з‘їзді Батьківщини на фоні воїнів АТО) для підкупу виборців за голосування за свого кандидата. При обшуках ми вилучили плани фінансування і готівку з-поза виборчого фонду для мережі агітаторів», - написав Луценко.

«Пан Дубіль - недоторканний. Ми звичайно спробуємо отримати від ВР зняття його імунітету», - додав генпрокурор.

Напередодні Луценко розповів про листування організаторів підкупу кандидата у президенти Тимошенка.

Раніше генпрокурор розповів, що за спробу підкупу кандидата у президенти України під час чергових виборів Юрія Тимошенка затримано голову «Партії захисників України» Тараса Костанчука та його співучасника Олександра Іщенка.

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову брати участь у виборах. Луценко також повідомив, що сам Юрій Тимошенко кілька днів тому звернувся в ГПУ після спроб вплинути на нього. Генпрокурор поінформував, що зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права). Він додав, що слідству відоме листування затриманих виконавців із політиками.

Водночас речник Генпрокурора України Лариса Сарган згодом зазначила, що ГПУ поки не може підтвердити інформацію про партійність затриманих, оскільки наразі ведуться слідчі дії. Усі подробиці справи вона пообіцяла оприлюднити 7 березня.

Тарас Костанчук, затриманий за спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, вранці у Facebook стверджував, що проти нього підготували провокацію.