Підозра затриманому агенту НАБУ є обґрунтованою - Луценко

Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення, зазначив Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що підозра затриманому напередодні «агенту» Національного антикорупційного бюро України є обґрунтованою. Про це він сказав сьогодні на брифінгу. «На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти



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Генпрокурор Юрій Луценко

Працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення, зазначив Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що підозра затриманому напередодні «агенту» Національного антикорупційного бюро України є обґрунтованою. Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«На моє глибоке переконання, працівники державних правоохоронних органів не мають права пропонувати державному чиновнику прийняти завідомо незаконне рішення і очікувати, яку суму він за це назве. Це чиста провокація», – сказав Луценко.

За його словам, потерпілих у справі про корупцію в Міграційній службі, по суті, немає.

«Заявника у справі по суті немає. Тобто людини, яка потерпає від корупції і заявляє про це у правоохоронний орган, і далі вже під контролем правоохоронних органів фіксується корупція, не відбувалося. Є лише інформація, і далі НАБУ, як і належить йому по статусу, проводить спробу вивчити ситуацію і знайти корумпованих чиновників»,– зазначив він.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький закликав не спекулювати щодо інциденту у ДМС.

«САП і НАБУ, ми обіцяємо повне сприяння ГПУ у їхньому розслідуванні, і очікуємо, що така сама адекватна відповідь буде від ГПУ. Нам важливо знайти об’єктивну істину. Зараз дуже багато домислів», – сказав він.

У свою чергу, директор НАБУ Артем Ситник припустив, що генпрокурор не був обізнаний зі всією ситуацією.

За словами Ситника, внаслідок вчорашніх подій у ДМС розслідування щодо ймовірної корупції у Міграційній службі припинене.

«Наша операція, на жаль припинена… як ми з’ясували, працівники ГПУ і СБУ можливо не знали всього, що відбувалося.. у них була тільки заява одного з фігурантів… генпрокурор не був повністю обізнаний зі всією ситуацію», – сказав Ситник.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ. За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.

Вранці 30 листопада Національне антикорупційне бюро України заявило, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мали намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України, «оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД», інформують у Бюро.

Після розмови з Луценком Ситник заявив, що ніхто з працівників НАБУ затриманий не буде.

Джерело: Радіо Свобода