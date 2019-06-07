Підозрюваний у вбивстві дитини в Переяславі поліцейський тричі уникнув ротації на Донбас



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Правоохоронець не пройшов переатестацію, але його на посаді поновив суд

Один із поліцейських, якого звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова із Переяслава-Хмельницького на Київщині, свого часу не пройшов переатестацію і його звільнили. Проте на цій посаді його поновив суд. А потім це поліцейський тричі уникнув обов'язкового відрядження на Донбас.

Про це сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» голова Національної поліції Сергій Князєв.

«Один із цих негідників поновився на службі в 2018 році. За моїм наказом всі поліцейські, які поновилися на службі, повинні пройти підвищення кваліфікації і вони в ротаційному порядку направляються на Схід нашої держави - у Донецьку та Луганську області. Там завжди є що робити поліцейським, достатньо роботи. Один із цих негідників чомусь уник тричі від ротаційного направлення на Схід. І саме в травні поточного місяця - останній раз, коли треба було йому в черговий раз їхати, пропонували їхати. Він приніс лікарняний на дату виїзду. До речі, видану в цій же районній лікарні, де померла дитина (дитину туди доставили пораненою, а померла вона в Києві. - ред.)», - заявив Князєв.

3 червня суддя Дмитро Костенко, який поновив на посаді поліцейського Петровця (один із звинувачений у вбивстві), отримав підвищену зарплату і право судити довічно. 2017-го цей суддя збив на авто дівчинку, уникнув покарання - покарали батька дівчинки. На запитання, чи вважає Князєв, чи реально в цій країні змінити систему правосуддя, відповів: «Так».

«Але я хочу сказати важливе. Гідність на майданах не видають. Саме це є основна відмінність. Можна отримати жетон поліцейського, пістолет, а також відповідні права, які надаються поліцейським для виконання покладених на них обов'язків. Що ми робимо постійно. Але виховати гідність - на це потрібен час. Під час переатестації, під час створення Національної поліції атестаційними комісіями було звільнено з органів внутрішніх справ 4700 працівників з формулюванням: «Не відповідає займаній посаді. Неможливо працювати в поліції«. На жаль, я хочу констатувати, що трохи більше 3100 осіб поновилися в Національній поліції за рішеннями окружних адміністративних судів. До речі, також зобов'язані були виплатити за вимушений прогул компенсацію грошову. Це є закон і його треба виконувати», - сказав Князєв.

Раніше повідомлялося, що петиція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, розміщена на сайті президента України в розділі «Електронні петиції», станом на 23:45 5 червня набрала необхідну для розгляду кількість голосів – 25 тисяч.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Джерело: ТСН