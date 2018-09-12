Підозрюваний в отруєнні Скрипалів готовий з’явитися на телебаченні



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Олександр Петров, якого Британія підозрює в справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері

Із Олександром Петровим поспілкувалися пропагандисти «Каналу 24»

Один із росіян, яких британська прокуратура звинувачує у причетності до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в березні 2018 року, заявив про те, що може з’явитися на телебаченні наступного тижня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Там він нібито готовий прокоментувати звинувачення, які висуває йому Велика Британія. Мова йде про Олександра Петрова, якого разом із Русланом Бошировим минулого тижня Лондон назвав підозрюваними у спробі замаху на колишнього співробітника ГРУ і його доньку.

Російський пропагандистський «Канал 24» заявив про те, що спілкувався із Петровим. Проте він наразі відмовився коментувати звинувачення. Підозрюваний заявив лише про те, що працює в фармацевтичній компанії в сибірському місті Томськ. «Канал 24» цитує заяву Петрова: «Ніяких коментарів на даний час. Можливо пізніше. Думаю, наступного тижня».

Раніше президент Росії Владимир Путін заявив, що підозрювані у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері знайдені.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

6 вересня пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.