Суд заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля «Схем»



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Суд заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля «Схем»

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без права застав

Броварський міський районний суд Київської області заарештував підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми «Схеми».

Кирила Баріхашвілі взяли під варту на два місяці.

Про це повідомляє «Громадське».

Прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту без права застави, однак суддя задовольнив клопотання частково.

Баріхашвілі відправили під варту з можливістю внесення застави.

Розмір застави становить 175 760 гривень.

Нагадаємо, вночі 17 серпня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

В Офісі президента відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

Згодом у мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми».