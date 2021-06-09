«Укренерго» заборгувало «Київтеплоенерго» майже 1 млрд грн і стягує кошти за неіснуючі послуги

«Київтеплоенерго» через суд вимагає від «Укренерго» скасувати мільйонні рахунки за ненадані послуги

Національна енергетична компанія «Укренерго» виставляє рахунки комунальному підприємству «Київтеплоенерго» за послуги з передачі електроенергії магістральними мережами, які фактично не надаються. Лише за минулий опалювальний сезон за неіснуючі послуги тепловики сплатили майже 75 млн грн. При цьому борги НЕК «Укренерго» за електроенергію перед «Київтеплоенерго» сягнули майже 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба КП «Київтеплоенерго».

«Київтеплоенерго» виробляє електроенергію на двох теплоелектроцентралях Києва. Вони забезпечують теплом 48% споживачів столиці та майже 60% – електроенергією. Частину електроенергії власного виробництва підприємство використовує для живлення об’єктів своєї теплової інфраструктури в Києві. Електроенергія транспортується міськими розподільчими мережами, магістральні мережі передачі НЕК «Укренерго» при цьому взагалі не використовуються.

Однак, з початку впровадження в Україні ринку електроенергії у 2019 році НЕК «Укренерго» нараховує КП «Київтеплоенерго» десятки мільйонів гривень щомісяця за фактично ненадані послуги з передачі електроенергії магістральними мережами.

Справа в тому, що чинним законодавством не врегульовано взаємовідносини між суб’єктами ринку електроенергії, у випадку коли виробник використовує власну електроенергію на свої потреби, тобто не є ані постачальником, ані покупцем – як у випадку з КП «Київтеплоенерго».

Через цю законодавчу колізію виникла ситуація, коли електроенергія до магістральних мереж НЕК «Укренерго» не потрапляє, а нарахування за її транспортування оператор системи передачі здійснює в повному обсязі. Таким чином, КП «Київтеплоенерго» добросовісно виконує свої зобов’язання перед НЕК «Укренерго», натомість НЕК «Укренерго», своєчасно отримуючи кошти, не виконує своїх зустрічних зобов’язань перед КП «Київтеплоенерго» та виставляє рахунки за ненадані послуги.

Як наслідок, НЕК «Укренерго» накопичила перед комунальною компанією величезні борги за електричну енергію. Станом на 1 червня борг НЕК «Укренерго» сягнув майже 1 млрд грн. Для порівняння: у минулому році у рамках програми модернізації тепломереж «Київтеплоенерго» провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Обсяг фінансування робіт склав близько 0,5 млрд грн. Тобто загальної суми заборгованості «Укренерго» вистачило б для реалізації щонайменше двох річних програм заміни зношених трубопроводів.

Водночас, приватні компанії-експортери електроенергії, які отримують надприбутки через законодавчі прогалини, звільнені від сплати понад 1,5 мільярда гривень за надані послуги з передачі (судові справи № 914/935/20, № 904/399/20, № 910/8044/20), тоді як комунальна теплоенергетика, яка не користується загальнодержавною системою передачі електроенергії, фактично фінансує її безоплатне використання приватними експортерами електроенергії, а за рахунок решти отриманих від комунальної енергетики коштів НЕК «Укренерго» розраховується з приватними власниками об’єктів «зеленої енергетики», не сплачуючи свої борги за електроенергію перед комунальними виробниками.

КП «Київтеплоенерго» звернулось до суду за захистом інтересів територіальної громади міста Києва. Наразі тривають судові розгляди (справи № 910/6137/21, № 910/6578/21, № 910/8763/21), одна справа (№ 910/16783/19) перебуває вже у Верховному Суді. Комунальне підприємство наполягає на усуненні дискримінаційної законодавчої колізії та ризиків фінансової дестабілізації енергетики Києва.

Як повідомлялося, в кінці травня в Києві розпочалася підготовка до наступного опалювального сезону.