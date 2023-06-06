Підрив Каховської ГЕС: глава Єврокомісії анонсувала допомогу Україні
Руйнування дамби ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами. Про це вона написала у Twtter.
Єврокомісія надасть Україні:
- насоси для брудної води;
- пожежні рукави;
- мобільні водоочисні станції;
- човни.
Фон дер Ляєн наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.
«Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту», – написала вона.
Як повідомлялося, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.
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