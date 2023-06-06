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Підрив Каховської ГЕС: глава Єврокомісії анонсувала допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС: глава Єврокомісії анонсувала допомогу Україні
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Руйнування дамби ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами. Про це вона написала у Twtter.

Єврокомісія надасть Україні: 

  • насоси для брудної води;
  • пожежні рукави;
  • мобільні водоочисні станції;
  • човни.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

«Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту», – написала вона.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. 

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Теги: евакуація президент Європа росія

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