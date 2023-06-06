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Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС
Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС
фото з відкритих джерел

6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України. Про це написав секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

За 5 годин вода дістане критичного рівня. Починається евакуація небезпечних районів.

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. 

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Теги: евакуація Олексій Данілов Володимир Зеленський місцева влада окупанти

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