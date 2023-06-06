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Підрив Каховської ГЕС. Як проходить евакуація місцевих (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Як проходить евакуація місцевих (відео)
Рятувальники допомагають місцевим евакуюватися з підтоплених будинків
скріншот з відео

Після руйнування гідроелектростанції в Херсонській області оголосили евакуацію

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Під загрозою підтоплення опинилися 80 населених пунктів на Херсонщині, а влада регіону оголосила евакуацію в деяких районах. Відео, як українці залишають рідні домівки, з'явилися в мережі.

Більшість з пунктів, які можуть бути затопленими, тимчасово окуповані ворогом. Ситуація ускладнюється тим, що рятувальники не можуть добратися до деяких населених пунктів на правому березі Херсонщини для евакуації людей через те, що дороги внаслідок вибуху Каховської ГЕС сильно розмило.

Зазначимо, що на річці Дніпро нижче міста Нова Каховка, внаслідок підриву Каховської ГЕС, очікується інтенсивний ріст рівнів води з затопленням прируслових територій та понижених частин деяких населених пунктів. Під загрозою Херсон, Херсонський, Бериславський та Скадовський районах Херсонської області. Оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний

У той час, коли в Херсон евакуювали людей із небезпечних населених пунктів внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, російсько-окупаційні війська обстріляли місто. Унаслідок атаки росіян двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення, виконуючи евакуацію людей. 

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: рятувальники евакуація Херсонщина Каховська ГЕС

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