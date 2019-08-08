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    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження всього кузова - На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження всього кузова
    Фото: Інформатор

    Водій Chevrolet намагався уникнути зіткнення з пішоходом, який вибіг на дорогу

    У четвер, 8 серпня, на бульварі Лесі Українки в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Chevrolet Aveo: машина врізалася в дерево і вилетіла на алею.

    Аварія трапилася близько 4:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія Chevrolet Aveo, він підробляє в таксі і їхав до клієнта. Виїжджаючи з вулиці Басейної на бульвар Лесі України, він почав набирати швидкість. У цей момент перед його автомобілем на дорогу вибіг пішохід. Чоловік за кермом Aveo різко повернув кермо вправо, машина втратила керування. Автомобіль кілька разів розвернуло на дорозі, після чого він вилетів на алею, де збив дерево і так і залишився стояти в зеленій зоні.

    В результаті аварії ніхто не постраждав. Автомобіль отримав серйозні пошкодження всього кузова.

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    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    На бульварі Лесі Українки Chevrolet зніс дерево і вилетів на алею (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і «швидка». Деталі аварії встановить слідство.

    Як повідомлялося, 7 серпня у Києві на Кільцевій дорозі при в'їзді на Жулянський міст сталася аварія за участю автомобілів Daewoo Lanos і Honda Pilot. Від зіткнення Lanos загорівся

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