Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ протаранив мікроавтобус і Ford (фото)
Внаслідок аварії четверо людей травмовані, один – загинув
У понеділок, 5 серпня, на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі.
Водій легковика ВАЗ-2101, не надав перевагу в русі, скоїв зіткнення з мікроавтобусом та з легковиком Ford. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Пасажир ВАЗ-2101, 23-річний чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП, водія доставлено до лікарні.
Крім того, травм зазнали водій та пасажир іншого легковика, а також пасажир мікроавтобуса. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.
Ще одна ДТП сталася 5 серпня на Білоцерківщині. В с. Острійки місцевий житель за кермом мотоцикла Yamaha не впорався з його управлінням та допустив падіння. В результаті мотоцикліста доставлено до місцевої лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.
Як повідомлялося, 4 серпня у Київській області сталося чотири ДТП з потерпілими.