Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ протаранив мікроавтобус і Ford (фото)



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Пасажир ВАЗ-2101 загинув на місці ДТП Фото: Нацполіція

Внаслідок аварії четверо людей травмовані, один – загинув

У понеділок, 5 серпня, на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі.

Водій легковика ВАЗ-2101, не надав перевагу в русі, скоїв зіткнення з мікроавтобусом та з легковиком Ford. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Пасажир ВАЗ-2101, 23-річний чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП, водія доставлено до лікарні.

Крім того, травм зазнали водій та пасажир іншого легковика, а також пасажир мікроавтобуса. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

Ще одна ДТП сталася 5 серпня на Білоцерківщині. В с. Острійки місцевий житель за кермом мотоцикла Yamaha не впорався з його управлінням та допустив падіння. В результаті мотоцикліста доставлено до місцевої лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.

Як повідомлялося, 4 серпня у Київській області сталося чотири ДТП з потерпілими.