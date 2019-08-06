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    Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ протаранив мікроавтобус і Ford (фото)

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    Пасажир&nbsp;<span lang="UK">ВАЗ-2101 загинув на місці ДТП</span> - Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ протаранив мікроавтобус і Ford (фото)
    Пасажир ВАЗ-2101 загинув на місці ДТП
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок аварії четверо людей травмовані, один – загинув

    У понеділок, 5 серпня, на автодорозі Київ-Знам’янка поблизу с. Іванівка у ДТП потрапили три автомобілі.

    Водій легковика ВАЗ-2101, не надав перевагу в русі, скоїв зіткнення з мікроавтобусом та з легковиком Ford. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Пасажир ВАЗ-2101, 23-річний чоловік, від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП, водія доставлено до лікарні.

    Крім того, травм зазнали водій та пасажир іншого легковика, а також пасажир мікроавтобуса. Потерпілих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

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    Смертельна ДТП під Києвом: ВАЗ протаранив мікроавтобус і Ford (фото)

    Ще одна ДТП сталася 5 серпня на Білоцерківщині. В с. Острійки місцевий житель за кермом мотоцикла Yamaha не впорався з його управлінням та допустив падіння. В результаті мотоцикліста доставлено до місцевої лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою.

    Як повідомлялося, 4 серпня у Київській області сталося чотири ДТП з потерпілими.

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