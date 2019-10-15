Після перемоги Зеленського росіяни почали краще ставитися до України, - опитування



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Водночас, за даними опитування, ставлення жителів України до Росії протягом цього року істотно не змінилося

Від лютого до вересня 2019 року в півтора рази збільшилася частка росіян, які сумарно оцінюють своє ставлення до України як «добре». На сьогодні позитивне ставлення до сусідньої держави декларують 56% росіян, що є максимальним показником в «посткримський» період, починаючи з квітня 2014 року.

Про це свідчать результати спільного проекту Київського міжнародного інституту соціології та російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр».

Водночас, за даними опитування, ставлення жителів України до Росії від лютого до вересня 2019 року істотно не змінилося.

У вересні 2019 року ставлення жителів Росії до України і жителів України до Росії зрівнялося (за рахунок зростання частки жителів РФ, налаштованих позитивно), хоча раніше рівень «хорошого» ставлення до сусідньої держави був вищим серед жителів України.

У російській громадській думці знижується частка респондентів, які виступають за закриті кордони і візи з Україною. Підтримка цієї думки за рік скоротилася з третини (32%) до чверті (23%) опитаних.