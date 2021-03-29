Після рішення Зеленського щодо Тупицького та Касмініна сайт Конституційного суду припинив роботу

Вже третю добу не працює сайт Конституційного суду України. 27 березня Зеленський відмінив укази Януковича щодо призначення двох суддів КС

Сайт Конституційного суду України не працює вже третю добу, причини наразі встановлюються. Про це повідомили в суді агентству «Інтерфакс-Україна».

Головна сторінка сайту ccu.gov.ua не завантажується.

У суді зазначили, що «сайт не працює з того моменту, як був оприлюднений указ про скасування указів про призначення Тупицького і Касмініна».

27 березня президент України Володимир Зеленський скасував указ колишнього президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»), санкція якої починалася зі штрафів 42,5-51 тис. грн і закінчувалася двома роками тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Суддя Олександр Касмінін був серед тих служителів Феміди, котрі голосували за це рішення.

Після цього в Україні розпочалася конституційна криза.