У Британії ввели карантин для іноземців

Іноземці повинні будуть перебувати на самоізоляції протягом десяти днів

Джонсон оголосив, що всі хто прибуває до країни з 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус

Британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

Голова уряду Британії Борис Джонсон оголосив у п’ятницю, що будь-хто, хто прибуває до країни з 4 ранку 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус та перебувати на самоізоляції протягом десяти днів.

Усі авіарейси з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде тепер заборонені у відповідь на смертельний новий штам вірусу, що виник у Бразилії.

Ці обмежувальні заходи поглибили кризу, з якою стикаються туристична та авіаційна промисловість Британії, та викликають побоювання подальшої широкомасштабної втрати робочих місць.

Гетвік – другий за величиною аеропорт Великої Британії, тимчасово закрив свій Південний термінал та скорочує 600 робочих місць, тоді як на відомому лондонському летовищі Хітроу закрито два термінали.

Як повідомлялося, 16 травня 2020 року Німеччина скасувала 14-денний карантин для приїжджих.

Нагадаємо, у Польщі при перетині кордону скасували обов’язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.