У Британії ввели карантин для іноземців
Джонсон оголосив, що всі хто прибуває до країни з 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус
Британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Daily Mail.
Голова уряду Британії Борис Джонсон оголосив у п’ятницю, що будь-хто, хто прибуває до країни з 4 ранку 23 січня повинен буде мати негативний тест на коронавірус та перебувати на самоізоляції протягом десяти днів.
Усі авіарейси з Південної Америки, Португалії та Кабо-Верде тепер заборонені у відповідь на смертельний новий штам вірусу, що виник у Бразилії.
Ці обмежувальні заходи поглибили кризу, з якою стикаються туристична та авіаційна промисловість Британії, та викликають побоювання подальшої широкомасштабної втрати робочих місць.
Як повідомлялося, 16 травня 2020 року Німеччина скасувала 14-денний карантин для приїжджих.
Нагадаємо, у Польщі при перетині кордону скасували обов’язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.