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    Після загострення на Донбасі. З початку доби не зафіксовано порушень «тиші»

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    У п'ятницю в<span>наслідок обстрілів&nbsp;</span>двоє українських військових загинули - Після загострення на Донбасі. З початку доби не зафіксовано порушень «тиші»
    У п'ятницю внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули

    У суботу по всій лінії розмежування діє режим припинення вогню

    Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили домовленості про режим тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

    Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці.

    «Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил», – додали у штабі.

    Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – зазначили у пресцентрі.

    Як повідомлялося, близько опівночі 30 жовтня в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

    Також за даними розвідки РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю

    бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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