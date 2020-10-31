Після загострення на Донбасі. З початку доби не зафіксовано порушень «тиші»
У суботу по всій лінії розмежування діє режим припинення вогню
Упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі тричі порушили домовленості про режим тиші.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.
Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці.
«Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил», – додали у штабі.
Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
«Українські захисники дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – зазначили у пресцентрі.
Як повідомлялося, близько опівночі 30 жовтня в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Також за даними розвідки РФ перекинула на Донбас 20 вантажівок зі зброєю.