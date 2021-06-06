Байден повідомив, що США не шукають конфлікту з Росією

Байден звернув увагу, що «не буде сумнівів в рішучості США відстоювати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів»

Вашингтон хоче стабільних відносин з Москвою, зазначив Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не шукають конфлікту з Росією. Про це повідомляє Washington Post.

Американський лідер розповів про це в контексті зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, яка готується.

За словами 46-го глави Білого дому, Вашингтон хоче стабільних відносин з Москвою. Він також підкреслив рішучість США відповідати на виклики європейської безпеки.

«Коли я зустрінуся з Володимиром Путіним в Женеві, це станеться після дискусій високого рівня з друзями, партнерами і союзниками, які бачать світ через ту ж перспективу, що і США, і з якими ми оновимо зв'язки та колективні цілі. Ми залишимося єдині у протидії викликам Росії європейської безпеки, яка розпочалася з агресії на Україну», - стверджується в статті Байдена.

Зустріч Байдена і Путіна планується 16 червня в Женеві.

Крім того, Байден звернув увагу, що «не буде сумнівів в рішучості США відстоювати демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів».

Американський президент зазначив, що під час розмови з Путіним він виступав прямо і ясно.

«Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин, в рамках яких ми могли б працювати з Росією над проблемами, подібним стратегічної стабільності і контролю над озброєннями», - уточнив Байден.