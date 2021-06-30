Киян попередили, де сьогодні не буде води (адреси)

«Київводоканал» проводить планові ремонтні роботи

У середу, 30 червня, через планові ремонтні роботи на мережі буде відсутнє холодне водопостачання за низкою адрес. Про це попередив «Київводоканал».

Отже, буде відсутнє водопостачання:

30 червня з 08:30 до 24:00

вул. Покровська, 4;

вул. Сагайдачного, 29/3.

30 червня з 09:00 до 19:00

вул. Січових Стрільців, 58/2А

з 20:00 30 червня до 14:00 1 липня

вул. Сім’ї Хохлових, 2/20, 4, 6, 6А, 6Б, 8, 1, 3, 5, 10, 5.

вул. Дегтярівська, 36.

«Київводоканал» перепрошує за тимчасові незручності.

Як повідомлялося, 29 червня стався порив на водогоні діаметром 300 мм по вулиці Ломоносова в Голосіївському районі Києва і витік води на проїжджу частину. Щоб локалізувати витік, довилось відключити водопостачання у житловому будинку по вулиці Ломоносова, 5 та СЕС.

22 червня на вул. Лютеранській у центрі Києва сталась аварії на мережах «Київводоканалу». Внаслідок цього трапився підмив основи і провал проїжджої частини.

Раніше у Києві прорив труби ледь не призвів до біди. За адресою Дарницький бульвар, 5 у результаті пошкодження водопровідної мережі стався значний витік води. Як результат – на узбіччі утворилося чимале провалля. Підмито й частину дорожнього полотна, що могло призвести до серйозної автопригоди.