Північна Корея повідомила про ще 263 тис. людей із «лихоманкою»

Загальна кількість хворих досягла 2,241 млн., померло 65 осіб

У КНДР на фоні епідемії Covid-19 за останню добу виявлено понад 263 тис. випадків «лихоманки», дві людини померли від наслідків зараження, повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

Загальна кількість хворих досягла 2,241 млн., померло 65 осіб. Із загальної кількості хворих майже 1,5 млн одужали, ще 754,8 тис. продовжують лікування.

За повідомленням Yonhap, південнокорейська розвідка дійшла висновку, що лідер КНДР Кім Чен Ин не вакцинований від коронавірусу.

Південнокорейське агентство пише, що Пхеньян не ввозив вакцини від коронавірусу, але, як вважають у Сеулі, північнокорейська влада «починає відчувати необхідність кампанії з вакцинації».

КНДР повідомила про перші випадки Covid-19 у країні лише тиждень тому – 12 травня. Офіційне північнокорейське інформагентство ЦТАК веде облік «пацієнтів із підвищеною температурою» з кінця квітня цього року.

Yonhap припускає, що північнокорейські ЗМІ використовують формулювання «пацієнти з підвищеною температурою» та «лихоманка», тому що в КНДР недостатньо обладнання для виявлення нової коронавірусної інфекції.