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    КНДР готує коронавірусні репресії? Кім Чен Ин зробив різку заяву (відео)

    Лідер Північої Кореї визнав серйозність ситуації із коронавірусом у країні, особисто вдягнувши захисну маску на нараду - КНДР готує коронавірусні репресії? Кім Чен Ин зробив різку заяву (відео)
    Лідер Північої Кореї визнав серйозність ситуації із коронавірусом у країні, особисто вдягнувши захисну маску на нараду
    фото: KCTV

    Північна Корея зізналася про перших померлих від коронавірусу

    Епідемія коронавірусу охопила комуністичну північ Корейського півострова, що загрожує серйозними проблемами місцевим чиновникам від медицини. Про це повідомило офіційне північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

    Офіційна влада КНДР визнала, що епідемія розпочалася у кінці квітня, але за цей короткий час коронавірус діагностували у 350 тис. осіб. З них на лікуванні продовжують перебувати 187 800 пацієнтів.

    Шість осіб померли внаслідок коронавірусних ускладнень. У однієї із жертв Covid-19 діагностували штам «Омікрон».

    Очільник країни, генеральний секретар Трудової партії Кореї Кім Чен Ин розкритикував медичну систему КНДР, яка, за його словами, виявилася неготовою до коронавірусу, оскільки епідемія спалахнула одночасно у багатьох місцях, а центром епідемічного сплеску стала столиця країни, Пхеньян. В тоталітарних умовах Північної Кореї такі заяви зазвичай обертаються репресіями щодо тих, чиїми діями незадоволений керівник партії та країни.

    До речі, сам Кім Чен Ин провів засідання президії Політбюро (найвищого керівного органу в КНДР – ред.) у захисній масці, що є ще одним свідченням серйозності ситуації з епідемією коронавірусу у Північній Кореї.

    Нагадаємо, що минулого року Північна Корея навіть відмовилась від участі в Олімпіаді у Токіо через коронавірус. Причина цього рішення – саме ситуація, пов'язана з поширенням коронавірусу.

    Теги: Північна Корея Кім Чен Ин коронавірус
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    КНДР готує коронавірусні репресії? Кім Чен Ин зробив різку заяву (відео)