П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Наприкінці дня пропонуємо згадати, що сьогодні ми ще на кілька кроків стали ближчими до вигнання окупантів з нашої землі

Сьогодні, 5 вересня, триває 194 доба війни. Цього дня сталися події, які свідчать: ЗСУ разом зі всіма українцями, з підтримкою світової спільноти, стали ще на крок ближчими до перемоги.

Підсумки дня: підбірка «Главкома»

Деокупація

Банкова звернулися до жителів захоплених територій із проханням. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликає стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна і Крим повернеться додому.

Міжнародна співпраця

Україна та ЄС підписали п’ять спільних угод. Дві з цих угод передбачають виділення Україні додаткових коштів у розмірі €622 млн.

Зокрема, йдеться про:

Угоду про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027). Угоду про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері. Угоду про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis. Угоду про надання Україні бюджетної підтримки на €500 млн. Додаткова угода щодо перерозподілу коштів на грантове фінансування у рамках підтримки України в надзвичайній ситуації.

Друзі України

Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні. Трасс під час свого виступу на Другому саміті перших леді та джентльменів пообіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Також Трасс має намір свій перший дзвінок на новій посаді здійснити президентові України Володимиру Зеленському.

У Кремлі все зовсім не за планом

Кремль незадоволений ходом «спецоперації»: полетіли генеральські голови. Через воєнні невдачі рашисти змушені міняти генералів у керівництві російської армії.

А ще недавно міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально. Втім, подейкують, що під Шойгу вже теж захиталося крісло.

Втрати ворога

ЗСУ завдали окупантам значних втрат на Харківщині – Генштаб. Протягом дня ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та три танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.